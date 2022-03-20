Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül - Son Dakika
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Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül

20.03.2022 15:41
Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Dumlu'nun yürütücülüğünü yaptığı 5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı başlıklı proje, Bilim Ödülü almaya layık görüldü.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Dumlu'nun yürütücülüğünü yaptığı 5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı başlıklı proje, Bilim Ödülü almaya layık görüldü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği kapsamında Doç. Dr. Ahmet Dumlu tarafından hazırlanan ve Doç. Dr. Kaan Koray Ayten, Arş. Gör. Gürkan Kalınay ve Arş. Gör. Ufuk Güner'in araştırmacı olarak yer aldığı 5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı projesi başarıyla tamamlanarak Tebriz Üniversitesi tarafından verilen 6. Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivali kapsamında Bilim Ödülü almaya hak kazandı.

Rektörlük makamında düzenlenen ödül törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh de yer aldı. Teknik üniversite olma misyonuna yönelik yapılan çalışmaların ve geliştirilen projelerin ETÜ'nün yüz akı olduğuna vurgu yapan Rektör Çakmak, iki ülke arasında kurulan iş birliği köprüsünün bu ve benzeri çalışmalar neticesinde giderek daha da güçlendiğini söyledi. Proje ekibini tebrik eden Prof. Dr. Çakmak, yapılan ve yapılması planlanan tüm projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Tarihsel bağı olan iki ülkenin çeşitli projelerle bir araya gelmesinin hem bilimsel hem de toplumsal açıdan oldukça önemli olduğunu belirten İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum ile Tebriz şehirlerinin ortak birçok projede bir araya geldiklerini, bugün de gerçekleşen ödül töreninin bunun bir nişanesi olduğunu söyledi. Ödül alan proje ekibini tebrik eden Dr. Soltanzadeh, projede yer alan tüm akademisyenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Tören, ödüllerin proje ekibine takdim edilmesiyle son buldu. - ERZURUM

Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül
Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Tebriz, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası Şehriyar Bilim ve Kültür Festivalinden ETÜ'ye ödül - Son Dakika


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