UMED, sosyal medya yasa teklifini neden desteklerini açıkladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yapılan açıklamada, "Sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedeflediği için sosyal medya yasa teklifini destekliyoruz" denildi.

UMED tarafından, sosyal medya yasa teklifini neden desteklediklerine dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara karşı daha etkin bir mücadele yürütüleceğinden dolayı teklifin desteklendiği ifade edildi.

Teklifi, "Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan yasa teklifi" sözleriyle tanımlayan UMED'in açıklamasında, "Sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedeflediği için destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın suç kapsamına alınacağından dolayı destekliyoruz"

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara karşı daha etkin bir mücadele yürütüleceğinden, yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın suç kapsamına alınacağından, sosyal ağlarla muhataplık ilişkisi güçlendirileceğinden, sosyal ağların, herkese eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olacağından, çocuklara özgü hizmetleri ayrıştırmak suretiyle çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklere muhatap olmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınacağından, kullanıcıların sosyal ağlarda, kişisel verilerini kendileri belirleyebileceğinden, sosyal ağlar, suç içeren içerikleri oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri adli mercilerle paylaşacağından, değişiklik teklifiyle, internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınacağından, böylelikle internet haber sitelerinin de ilanlardan yararlanabileceği için destekliyoruz." - ANKARA