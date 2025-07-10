UMKE'den Düşme Tatbikatı - Son Dakika
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UMKE'den Düşme Tatbikatı

UMKE\'den Düşme Tatbikatı
10.07.2025 17:41
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Van'da 4 ilden 125 UMKE personeliyle düşme tatbikatı yapıldı. Yaralılar kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla düzenlenen eğitim kampı kapsamında düşmeye bağlı yaralanan vatandaşlar için kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim kampı çerçevesinde "Şeytan Köprüsü Doğada Arama Kurtarma Vakası" tatbikatı yapıldı. Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den gelen toplam 125 UMKE personelinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği ilçede yürüyüş yapmak isteyen bir grup vatandaş kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. Tatbikat senaryosu sonrası olay yerine intikal eden UMKE ekipleri, kayalıklardan düşen yaralıları kurtararak acil müdahale çadırına ulaştırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Paramedik Levent Bayram, Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde bulunan tarihi Şeytan Köprüsü mevkiinde gerçekleştirilen tatbikatta 5 vatandaşın düşerek yaralandığı senaryonun başarıyla uygulandığını belirtti. Bayram, "Tatbikat kapsamında UMKE ekipleriyle birlikte olay yerine hızla intikal eden sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra acil müdahale çadırlarına taşıyarak ilk tedavilerini burada tamamladı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tatbikatın amacı; halkı afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirmek ve UMKE gönüllülerini daha profesyonel hale getirmekti. Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari illerinden toplamda 125 sağlık personeli katıldı. Gerçek bir olay senaryosu üzerinden yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı" dedi.

Tatbikat kapsamında "Helikopter Kazası, KBRN ve Karayolunda Trafik Kazası" tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

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