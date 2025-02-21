Ümraniye Belediyesi'nden Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Karla Mücadele Çalışmaları

Ümraniye Belediyesi\'nden Karla Mücadele Çalışmaları

Ümraniye Belediyesi, kış şartlarının zorlayıcı etkilerine karşı ilçe genelinde kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, kamuya açık alanlarda ve yoğun kullanılan noktalarda yaya ve araç güvenliği için yoğun mesai harcıyor.

21.02.2025 13:07  Güncelleme: 13:18
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Ümraniye Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı bugünlerde ilçe genelinde kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kültür merkezlerinden üniversiteye, camilerden otobüs duraklarına kadar her noktada yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların güvenliği için gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde yoğun bir karla mücadele çalışması başlattı. Belediyeye bağlı Kar Timleri, ana arterlerden mahalle içlerine, sağlık ocaklarından okullara kadar geniş bir alanda kar küreme, tuzlama ve temizlik faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Özellikle üniversite, kültür merkezleri, cami, müftülük, cemevi gibi kamuya açık alanlarda yaya ve araç güvenliğini sağlamak için önlem alan ekipler, ilçe emniyet müdürlüğü, muhtarlıklar, hastaneler ve otobüs durakları gibi yoğun kullanılan noktalarda da kar temizleme çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların günlük yaşam rutinlerinin aksamaması için 7/24 çalışan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tüm ana ve ara yolları kontrol altında tutuyor. Ümraniye Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kış şartlarında güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmaların kar yağışı boyunca süreceğini belirtti. Özellikle sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane, ASM ve sağlık ocaklarının öncelikli olarak temizlendiğini vurgulayan yetkililer, acil durumlar için de ekiplerin teyakkuzda olduğunu açıkladı.

Ümraniye Belediyesi, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm imkanlarını seferber ederken, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda belediyeye ulaşarak destek talep edebilecekleri hatları da açık tuttuğunu duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi'nden Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika

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