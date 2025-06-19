Umut\'un Jandarma Hayali Gerçek Oldu

Hakkari'de özel gereksinimli Umut'un jandarma olma hayali gerçek oldu.

Ailesi tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığına yapılan başvuruda, Umut'un jandarmaları çok sevdiğini ve üniforma giymeyi çok istediği belirtildi. Bu anlamlı talep geri çevrilmedi. Jandarma ekipleri tarafından evinden alınan Umut, ailesiyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada önce saç tıraşı yapılan Umut'a, ardından jandarma üniforması giydirildi ve temsili olarak yemin ettirildi. Bir günlüğüne jandarma olan Umut, komutanlıkta misafir edilerek çeşitli birimler gezdirildi.

Unutulmaz bir gün geçiren Umut ve ailesi, duygusal anlar yaşadı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlüğüne jandarma oldu belki ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanını yürekten kutluyor, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ