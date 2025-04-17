ÜNİPERSEN\'den YÖK\'e Siyah Çelenk

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kapısına siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, YÖK önünde düzenlenen basın açıklamasında üniversite personelinin tahin haklarına ilişkin sorunları dile getirdi. Güzel, YÖK'ün önüne aslında teşekkür etmek için geleceklerini fakat üniversite personelinin mevcut sorunlarının çokluğu nedeniyle bunu yapamadıklarını belirtti. Güzel, "Yükseköğretim Kurulu gerçekten üniversitelerde görev yapan üniversite idari personelinin hakkını, hukukunu gözetir, mevcut sorunlarını çözer, idari personelin çalışma ortamlarını 2025 yılı Türkiye'sine yakışır şekilde olması için üzerine düşeni yapar. Biz de o zaman gerçekten 'Yükseköğretim Kurulu hem akademisyeni, hem öğrenciyi, hem de üniversite idari personelini sahipleniyor ve bu kişilerin sorunlarının çözümü için üzerine düşeni yapıyor' deriz. Gerektiğinde de burada teşekkür konuşmasını da yaparız" diye konuştu.

"Üniversite personelinin tayin sorununa ilişkin YÖK'ten bir açıklama yok"

Güzel, memur toplu sözleşmelerinde görüşülen ve karara alınan üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin de bir yılı aşkın zamandır YÖK'ün çalışma başlattığını hatırlatarak, "Ortada ne bir yönetmelik var, ne bir usul esas var ne de bu kişilerin nereye ne şekilde gideceği, hangi aralıklarla bu sistemini işleyeceği ve hangi kişilerin mağduriyetinin bir nebze ortadan kalkacağı yönünde YÖK'ten bir açıklama yok. Sosyal medyasında ve web sitesinde de açıklama yok. Kurumlara gönderilen bir yazı var. Bu yazı da en az idari personelden yani üniversitelerdeki daire başkanlıklarındaki kişilerin önüne düşüyor. Bunu okuyan kişiler, bu yazıyla iş ve işlem tesis etmek isteyen kişilerin bile en az yarısı sendikamızı arayarak 'Yükseköğretim Kurulu acaba burada şunu mu demek istedi? Yükseköğretim Kurulu acaba bu yazıyla şu sistemi mi inşa etmek istiyor' diye bize soruyorlar. Aslında bu sorunun muhatabı biz değil YÖK" açıklamasında bulundu.

"Yüksek öğretim tazminatının ödenmesi için biz mücadeleye devam edeceğiz"

Üniversitelerin en büyük sorunlarından birinin yüksek öğretim tazminatı olduğunu söyleyen Güzel, "Yüksek öğretim tazminatının idari personele ödenmesi, geliştirme ödeneğinden idari personelin de yararlanması. Bir kurumda akademisyen ne kadar kurumu geliştiriyorsa, idari personel de yaptığı iş ve işlemler oranında kurumu geliştirmektedir. Bunun görülmesi için biz mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bakanda olmayan yetkinin rektöre verilmesi, doğrudan rektörün bu yetkileri suistimal etmesine neden oluyor"

Sınavsız atamalar ve 13B4 görevlendirmelerine ilişkin de konuşan Güzel, "1981 yılında, 83 yılında daha sonrasında güncellemeler yapılmış. Yükseköğretim mevzuatı aslında 1980 darbesi sonrası bir akademisyenin fotoğrafına bakılarak kurgulanan mevzuatlar. Üniversitelerin şu an iş değişimini karşılayan mevzuatlar değil. Sadece akademisyen çalışıyormuş gibi düzenlenen mevzuatlar. Burada rektörlere geniş yetkiler verilmiş. Elbette ki rektörlerin kamu hizmetinin yürütülmesi için bazı yetkilere sahip olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de örgütlenmesi olan bir bakanda olmayan yetkinin rektöre verilmesi, doğrudan rektörün bu yetkileri suistimal etmesine neden oluyor" ifadelerine yer verdi.

"13B4 yetkisinden kaynaklı bu sorunların da çözümü için biz mücadelemize devam edeceğiz"

Güzel, rektörün 'personelin görev yerini değiştirme' yetkisine ilişkin ise, "13B4 maddesinde diyor ki, bir satır yazı yazmış, 2547 sayılı Kanun'un 13. maddesinde; 'Rektör gerekli gördüğü hallerde personelin yerini değiştirebilir.' Gerekli gördüğü hal ne açıklanmamış. Hangi zamanlarda, hangi kamu hizmeti işlemediği zaman görevlendirecek belli değil. Bunun yanı sıra 52. maddede atamalarla ilgili hususta fakülte sekreteri, enstitü yüksekokul sekreteri, daire başkanları, bunların tamamında rektör istediği kişiyi fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, istediği kişiyi daire başkanı yapabiliyor. ve bunu da sadece üniversite içerisinden sınırlamıyor. A kurumunda üniversitenin üyesinden haberi olmayan kişileri getirip burada amir konumuna getiriyor. Bunların tamamı rektörlere, aslında kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesi için verilen ama şu an amacından sapan yetkilerden kaynaklı, sınavsız kadro yetkilerinden kaynaklı, 13B4 yetkisinden kaynaklı bu sorunların da çözümü için biz mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından ÜNİPERSEN üyeleri YÖK'ün kapısına siyah çelenk bırakmak istedi. YÖK görevlileri çelengin konulmasına engel olmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Arbede, ÜNİPERSEN yetkililerini çelengi yan kapıya koymasıyla son buldu. - ANKARA