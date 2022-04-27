Üniversite öğrencileri yüksekokul bahçesine iftar sofrası kurdu - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulunda üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına Yüksek Okul Müdürü, akademisyenler ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan misafir oldu. Öğrenciler Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Yüksek Okul Müdürü Volkan Yurdadoğ'a öğrencilere destekleri için teşekkür etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Meslek Yüksekokulu bahçesinde öğrenciler iftar sofrası kurdu. Öğrencilerin sofrasına Belediye Başkanı Kazım Özgan, Yüksek Okul Müdürü Volkan Yurdadoğ, yüksek okul akademisyenleri, ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftarda Konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçenin gelişmesine katkı sunan öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Yüksek Okul Müdürü Volkan Yurdadoğ Kozan'da öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarında başarılı çalışmalara imza atması adına Yüksekokul yöneticileri ve akademisyenleri olarak öğrencilerin her zaman destekçisini olduklarını kaydetti.

Öğrenciler akademisyen ve Kozan Belediye Başkanına teşekkür ederek, "Kozan'da eğitim görmek bir şans. Bugün öğrenciler olarak AŞ evimizin destekleri ile oruçlarımızı açtık. Kentin birliği ve beraberliği için güzel program oldu. Bizlere ilçede projelerimize ve kent gezilerimizde destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADANA