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Üniversitede "Kariyer Günleri" etkinliği - Son Dakika

Üniversitede "Kariyer Günleri" etkinliği

23.12.2021 16:45
Üniversitede "Kariyer Günleri" etkinliği

7 Aralık Üniversitesinde Kariyer Günleri" kapsamındaki ilk program, Kilis Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde Kariyer Günleri" kapsamındaki ilk program, Kilis Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından organize edilen ve alanlarında yetkin kişilerin, öğrencilerle mesleki gelişim öykülerini, eğitim süreçlerini ve tecrübelerini paylaştıkları etkinlik olan "Kariyer Günleri" kapsamındaki ilk program, Kilis Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Koca, Dr. Öğr. Üyesi Haydar Karaman'ın da katılım gösterdiği Kariyer Günü etkinliğinde; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Efe tarafından etkinliklerin amacı aktarıldı. Sonrasında Kilis Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz takdim edilerek; söz kendilerine bırakıldı. Etkinlikte kendi tecrübelerini aktaran Yılmaz, Kaymakamlık ve Vali Yardımcılığı görevleri başta olmak üzere daha önce ifa etmiş olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı ve Stajyer Kontrolörlük, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı meslekleri hakkında bilgiler verdi. İlgili mesleklere giriş sınavları ve meslekler hakkındaki deneyimlerini aktaran Yılmaz, sınavlara hazırlık sürecinin emek ve yoğunlaşma isteyen; planlı olarak çalışılması gereken bir süreç olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, Bunun yanı sıra dil yetkinliğinin de iş hayatında oldukça önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

Üniversitede Kariyer Günleri etkinliği
Üniversitede Kariyer Günleri etkinliği
Üniversitede Kariyer Günleri etkinliği

Ömer Yılmaz, Siyaset, Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversitede 'Kariyer Günleri' etkinliği - Son Dakika


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