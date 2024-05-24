Ünlü Akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, Kayseri'de Seminer Verdi - Son Dakika
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Ünlü Akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, Kayseri'de Seminer Verdi

Ünlü Akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, Kayseri\'de Seminer Verdi

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Kayseri Sağanak Kampüsü tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, seminer verdi. Seminere, Kayseri SMMMO üyeleri, öğrenciler, veliler ve aileler katıldı. Prof. Dr. Uğur Batı, seminerde etkili öğrenme, ergonomi ve yatırım kararları gibi konuları ele aldı.

24.05.2024 14:24
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Kayseri Sağanak Kampüsü tarafından ortaklaşa organize edilen etkinlikte ünlü akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı seminer verdi.

Kayseri SMMMO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, ünlü akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, Kayseri SMMMO üyeleri, öğrenciler, veliler ve aileleri katıldı. Seminer öncesi açıklamalarda bulunan ünlü akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, "Bugün etkili öğrenme dediğimiz kavramı anlatacağım. Konuyu çeşitli bakış açılarıyla ele alacağım. Ergonominin öğrenmedeki önemini ifade etmeye çalışacağım. Genel başlığı bir davranış bilimleri sunumu olacak. Sonuçta hem sevgili velilerimiz, hem odamızın değerli katılımcılarıyla birlikte yatırım davranışlarına da giriş yapacağım. Finansal işlerle uğraşan üyelere de davranış bilimleri açısından 'yatırım kararları nasıl verilir?' konusunda da bazı ip uçları vermeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya ise; "Kayseri Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Bugüne kadar konferans salonumuzda hiç bu konularda seminer yapmayan Prof. Dr. Uğur Batı hocamızı bu güzel seminerde büyük bir zevkle, büyük bir heyecanla dinleyeceğiz. Bugün yine çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız. Meslektaşlarımızı ve şehrimizi heyecanlandıran isimleri Kayseri'ye getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Ekinlikte, ünlü akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı tarafından 'İlham Perisi Bağdat'tan mı Gelir?' konulu seminer gerçekleştirildi. Zeka ve fikir üretme konularında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Uğur Batı, ergonomi kavramının öğrenme ve öğrenmedeki yerinden bahsetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü Akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, Kayseri'de Seminer Verdi - Son Dakika

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