Ünye\'de doğalgaz kullanımı yüzde 98\'e yükseldi

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yürüttükleri çalışmalar ile ilçede doğalgaz kullanımının yüzde 20'den yüzde 98'e yükseldiğini söyledi.
Ünye'de son yıllarda doğalgaz kullanım oranının artmasıyla çevre kirliliği başta olmak üzere birçok faktör ortadan kalkarken, son olarak Bayramca ve İpekyolu Mahalleleri de doğalgaza kavuştu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın göreve gelmesinin ardından ilçede yüzde 20 olan doğalgaz kullanım oranı yüzde 98 seviyesine yükselirken, doğalgaz hattı geçen yolların yenilenmesi için de çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ile birlikte Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi'yi ziyaret ederek, doğalgaz çalışmaları sonrası yol çalışması yapılacak olan mahallelerde elektrik hatlarının yeraltına alınmasıyla ilgili istişarede bulundu.
Başkan Tavlı, göreve geldiklerinden bu yana ilçede yüzde 20 seviyesinde olan doğalgaz kullanım oranının yüzde 98'e yükseldiğini belirtti. Yapılacak olan çalışmaların ardından mahallelerin görsel bir güzelliğe kavuşacağını ifade eden Tavlı, "Genel Müdür Yunus Emre Bilgi ile birlikte doğalgaz altyapı çalışması tamamlanan Bayramca ve İpekyolu Mahallemiz başta olmak üzere, yol çalışması yapacağımız mahallelerimizdeki elektrik hatlarının biran önce yer altına alınmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Hemşerilerimizin şehirde daha huzurlu yaşamalarını, daha mutlu ve memnun oldukları bir şehir yaşamını teneffüs etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ziyaretimizde Genel Müdür Bilgi'ye, misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
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Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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Son Dakika › Yerel › Ünye'de doğalgaz kullanımı yüzde 98'e yükseldi - Son Dakika
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