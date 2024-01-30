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Ünye'de doğalgaz kullanımı yüzde 98'e yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Ünye'de doğalgaz kullanımı yüzde 98'e yükseldi

Ünye\'de doğalgaz kullanımı yüzde 98\'e yükseldi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede doğalgaz kullanımının yüzde 20'den yüzde 98'e yükseldiğini açıkladı. Doğalgaz kullanımının artmasıyla çevre kirliliği gibi sorunlar da ortadan kalktı.

30.01.2024 18:04  Güncelleme: 18:08
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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yürüttükleri çalışmalar ile ilçede doğalgaz kullanımının yüzde 20'den yüzde 98'e yükseldiğini söyledi.

Ünye'de son yıllarda doğalgaz kullanım oranının artmasıyla çevre kirliliği başta olmak üzere birçok faktör ortadan kalkarken, son olarak Bayramca ve İpekyolu Mahalleleri de doğalgaza kavuştu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın göreve gelmesinin ardından ilçede yüzde 20 olan doğalgaz kullanım oranı yüzde 98 seviyesine yükselirken, doğalgaz hattı geçen yolların yenilenmesi için de çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ile birlikte Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi'yi ziyaret ederek, doğalgaz çalışmaları sonrası yol çalışması yapılacak olan mahallelerde elektrik hatlarının yeraltına alınmasıyla ilgili istişarede bulundu.

Başkan Tavlı, göreve geldiklerinden bu yana ilçede yüzde 20 seviyesinde olan doğalgaz kullanım oranının yüzde 98'e yükseldiğini belirtti. Yapılacak olan çalışmaların ardından mahallelerin görsel bir güzelliğe kavuşacağını ifade eden Tavlı, "Genel Müdür Yunus Emre Bilgi ile birlikte doğalgaz altyapı çalışması tamamlanan Bayramca ve İpekyolu Mahallemiz başta olmak üzere, yol çalışması yapacağımız mahallelerimizdeki elektrik hatlarının biran önce yer altına alınmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Hemşerilerimizin şehirde daha huzurlu yaşamalarını, daha mutlu ve memnun oldukları bir şehir yaşamını teneffüs etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ziyaretimizde Genel Müdür Bilgi'ye, misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ünye'de doğalgaz kullanımı yüzde 98'e yükseldi - Son Dakika
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