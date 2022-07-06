Ünye'deki modern hayvan pazarında yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye'deki modern hayvan pazarında yoğunluk

06.07.2022 16:40
Ünye'deki modern hayvan pazarında yoğunluk

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kapasitesi genişletilerek, altyapı ve sosyal donatılarla birlikte modern hale dönüştürülen hayvan pazarında alışveriş kolaylığı sağlanırken, alıcılar ve satıcılar pazarın yeni yüzünden memnun olduklarını belirtti.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kapasitesi genişletilerek, altyapı ve sosyal donatılarla birlikte modern hale dönüştürülen hayvan pazarında alışveriş kolaylığı sağlanırken, alıcılar ve satıcılar pazarın yeni yüzünden memnun olduklarını belirtti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda hayvan pazarının kapasitesi arttırılırken, çevre düzenlemesi de tamamlandı. Yunus Emre Mahallesi'nde hizmet vermeye devam eden hayvan pazarında bayram öncesi yoğunluk yaşanırken, hayvanını satmak isteyen esnaflar ile kurban kesmeye niyet eden vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yapıldı. Pazarın yoğun olduğu görülürken artırılan kapasite ve çevre düzenlemesi hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü.

Vatandaş ve besiciler pazarın yeni yüzüyle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Hayvan pazarında bulunan hayvanların 3'te 2'sinin satıldığı ifade edilirken, yoğunluğun arife günü daha da artması bekleniyor. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika haber: Ordu'da 5 katlı binada yangın Son dakika haber: Ordu'da 5 katlı binada yangın
Kaynak: İHA

Ünye Belediyesi, alışveriş, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye'deki modern hayvan pazarında yoğunluk - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ünye'deki modern hayvan pazarında yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement