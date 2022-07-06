Ünye'deki modern hayvan pazarında yoğunluk

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kapasitesi genişletilerek, altyapı ve sosyal donatılarla birlikte modern hale dönüştürülen hayvan pazarında alışveriş kolaylığı sağlanırken, alıcılar ve satıcılar pazarın yeni yüzünden memnun olduklarını belirtti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda hayvan pazarının kapasitesi arttırılırken, çevre düzenlemesi de tamamlandı. Yunus Emre Mahallesi'nde hizmet vermeye devam eden hayvan pazarında bayram öncesi yoğunluk yaşanırken, hayvanını satmak isteyen esnaflar ile kurban kesmeye niyet eden vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yapıldı. Pazarın yoğun olduğu görülürken artırılan kapasite ve çevre düzenlemesi hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü.

Vatandaş ve besiciler pazarın yeni yüzüyle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Hayvan pazarında bulunan hayvanların 3'te 2'sinin satıldığı ifade edilirken, yoğunluğun arife günü daha da artması bekleniyor. - ORDU