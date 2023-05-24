Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov - Son Dakika
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Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov

24.05.2023 10:26

Ürdün prensi Hüseyin bin Abdullah'ın düğünü ve Bağımsızlık Günü sebebiyle 400 dron göz kamaştırıcı bir şova imza attı.

Ürdün prensi Hüseyin bin Abdullah'ın düğünü ve Bağımsızlık Günü sebebiyle 400 dron göz kamaştırıcı bir şova imza attı.

Ürdün'de 77'inci Bağımsızlık Günü ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın düğünü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Al Abdali bölgesinde dün akşam gerçekleşen kutlamada 400 dron, Bağımsızlık Günü'nü ve prensin düğününü kutlamak için gökyüzünde göz kamaştırıcı bir şova imza attı. Estetik ve görsel bir şekilde neşenin harika renkleriyle gökyüzünü boyamak için dronlar bugün saat 22.00'da 15 dakika boyunca gösteri yapacak.

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Kaynak: İHA
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Ürdün, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün veliaht prensinin düğünü için 400 dronla şov - Son Dakika
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