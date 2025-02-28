Urla'da Enginar Bahçeleri Don Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Urla'da Enginar Bahçeleri Don Vurdu

Urla'da sıcaklıkların sıfırın altına inmesi enginar bahçelerine zarar verdi, üreticiler zor durumda.

28.02.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla'da enginar bahçelerini don vurdu

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde uluslararası üne kavuşmuş coğrafi işaretli sakız enginarı bahçelerini don vurdu. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı enginarlara zarar verirken, üreticilerin de maddi kaybına yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı, sakız enginarıyla meşhur İzmir'in Urla ilçesinde, tarlada hasat bekleyen ürünler telef oldu. Tarladaki ürünleri bozulan üreticiler, sıkıntılı günler yaşarken, bu olumsuz durum karşısında enginarlarını kökten kesmek zorunda kaldı. Üreticiler, yeni ürünlerin yetişmesi için 35 güne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Maddi kayıp yaşayan enginar üreticilerinden Mustafa Kırdık, "Kuşcular köyünde yaklaşık 1989'dan bu yana çiftçilik yapıyorum. 40-50 dönüm Urla'ya özgü sakız enginarı dikiyorum. Bu bölgede yetişen enginarın tadı başka, hiç bir yere uymaz. Maalesef hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesiyle hasat vermiş bütün ürünler gitti. Şu an Urla'da 30-35 gün enginar hasadı yapamayacağız. Meyve veren bütün ürünlerimiz çöp oldu. Maddi açıdan zararımız var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, İzmir, Yerel, Urla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urla'da Enginar Bahçeleri Don Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Urla'da Enginar Bahçeleri Don Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.