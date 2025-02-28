Urla\'da Sakız Enginarı Don Vurdu

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İzmir'in Urla ilçesinde coğrafi işaretli sakız enginarı bahçelerini don vurdu. Üreticiler, yeni ürünlerin yetişmesi için 35 güne ihtiyaç olduğunu söyledi. Sakız enginarıyla meşhur İzmir'in Urla ilçesinde tarlada hasat bekleyen ürünler son günlerde sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı zarar gördü oldu. Tarladaki ürünleri bozulan üreticiler, sıkıntılı günler yaşarken, bu olumsuz durum karşısında enginarlarını kökten kesmek zorunda kaldı. Üreticiler, yeni ürünlerin yetişmesi için 35 güne ihtiyaç olduğunu söyledi. Maddi kayıp yaşayan üretici Mustafa Kırdık, "Kuşcular köyünde yaklaşık 1989'dan bu yana çiftçilik yapıyorum. 40-50 dönüm Urla'ya özgü sakız enginarı dikiyorum. Bu bölgede yetişen enginarın tadı başka, hiç bir yere uymaz. Maalesef hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesiyle hasat vermiş bütün ürünler gitti. Şu an Urla'da 30-35 gün enginar hasadı yapamayacağız. Meyve veren bütün ürünlerimiz çöp oldu. Maddi açıdan zararımız var" dedi. - İZMİR