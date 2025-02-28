Urla'da Sakız Enginarı Don Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Urla'da Sakız Enginarı Don Vurdu

Urla\'da Sakız Enginarı Don Vurdu

İzmir Urla'da don nedeniyle sakız enginarı bahçeleri zarar gördü, üreticiler 35 gün bekleyecek.

28.02.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde coğrafi işaretli sakız enginarı bahçelerini don vurdu. Üreticiler, yeni ürünlerin yetişmesi için 35 güne ihtiyaç olduğunu söyledi. Sakız enginarıyla meşhur İzmir'in Urla ilçesinde tarlada hasat bekleyen ürünler son günlerde sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı zarar gördü oldu. Tarladaki ürünleri bozulan üreticiler, sıkıntılı günler yaşarken, bu olumsuz durum karşısında enginarlarını kökten kesmek zorunda kaldı. Üreticiler, yeni ürünlerin yetişmesi için 35 güne ihtiyaç olduğunu söyledi. Maddi kayıp yaşayan üretici Mustafa Kırdık, "Kuşcular köyünde yaklaşık 1989'dan bu yana çiftçilik yapıyorum. 40-50 dönüm Urla'ya özgü sakız enginarı dikiyorum. Bu bölgede yetişen enginarın tadı başka, hiç bir yere uymaz. Maalesef hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesiyle hasat vermiş bütün ürünler gitti. Şu an Urla'da 30-35 gün enginar hasadı yapamayacağız. Meyve veren bütün ürünlerimiz çöp oldu. Maddi açıdan zararımız var" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, izmir, Yerel, Yaşam, Urla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urla'da Sakız Enginarı Don Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Urla'da Sakız Enginarı Don Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.