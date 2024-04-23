Uşak Belediye Başkanı Koltuğunu Çocuklara Devretti

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıldönümünde koltuğunu Murat Emir Aray, Muhammet Mustafa Yardımcı, Halil İbrahim Kınvan ve Ahmetcan Kılınç'a devretti. Küçük başkanların ilk talimatı; park, halısaha, fırın ve market yapılması oldu. Halefinin talimatının takipçisi olacağını belirten Başkan Yalım ise "Çocuklarımızın taleplerini dikkate aldık. Tüm isteklerini bu yaz sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Uşak Belediyesi'nin Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim törenine; Murat Emir Aray, Muhammet Mustafa Yardımcı, Halil İbrahim Kınvan, Ahmetcan Kılınç ve aileleri katıldı. Başkan Yalım, çocuklarla ve aileleriyle tek tek tanışarak sohbet etti.

Makamda konuşan Başkan Yalım "Bizler elbette önümüzdeki yıllarda koltuğumuzu devredeceğiz. Ama bugün 23 Nisan'da, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan güvenimizi taçlandırmak adına koltuğumu onlara devrettim. Yarının liderleri olan çocuklarımızın büyük hayaller kurmasını ve bu hayalleri gerçekleştirmek için azimle çalışmasını diliyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük Başkan Aray heyecanını dile getirdi

Koltuğa oturarak başkanlığı devralan Murat Emir Aray; "Burada olduğum ve bize armağan edilmiş bir bayramda başkan koltuğuna oturduğum için çok mutluyum. Yalım Başkanımıza isteklerimizi dile getirdik. Bizi dinlediği için Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Yalım gelen taleplere kulak verdi

Başkan koltuğuna oturduğunda büyük bir heyecan ve gurur hissettiğini ifade eden Muhammet Mustafa Yardımcı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile tanıştığı için mutlu olduğunu söyledi. Yardımcı, "Elmalıdere Mahallesi'nde oturuyoruz. Başkanımızdan mahallemizde eksik gördüğümüz market, çeşme ve park gibi yerleri talep ettik ve Başkanımız bizi dinleyerek isteklerimizi gerçekleştireceğini söyledi. Şimdiden teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Sembolik devir teslim töreni, Başkan Yalım ile çocuklar ve aileleri arasındaki sıcak sohbetlerin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi. - UŞAK