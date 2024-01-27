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Uşak'ta müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Uşak'ta müstakil ev alevlere teslim oldu

Uşak'ta çıkan yangın sonucunda tek katlı evde büyük hasar meydana geldi. Ev sahibi yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

27.01.2024 - 01:38,  Güncelleme: 01:46
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Uşak'ta müstakil ev alevlere teslim oldu

UŞAK - Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korku ve paniğe nenden olan yangınla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alındı.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi 2. Gülnur Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın ev sahibi S.E.'nin ideasına göre içtiği sigaradan çıktığını öne sürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde büyük hasar oluştu. Öte yandan polis ekiplerince ev sahibi S.E., yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Uşak\'ta müstakil ev alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA
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