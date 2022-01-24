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"Usta Çı'rock" grubu ilk konserini veriyor - Son Dakika

"Usta Çı'rock" grubu ilk konserini veriyor

24.01.2022 09:39
"Usta Çı'rock" grubu ilk konserini veriyor

Usta Çı'rock isimli Anadolu Rock grubu ilk konserini verecek.

Usta Çı'rock isimli Anadolu Rock grubu ilk konserini verecek. Konser kapsamında 65 yaş üzerindeki tecrübeli isimlerle gençler, müzik ile ortak noktada buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği, Kocaeli'den de katılımın olduğu rock grubu ile bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlanıyor. Bu amaçla 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı'rock grubu, hafızalara kazınmış şarkıları hep birlikte seslendirecek. Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan konser 27 Ocak Perşembe günü müziksever gençler ile 65 yaş üzerinde ruhu hala genç olanları bir araya toplayacak.

Usta Çı'rock isimli Anadolu Rock grubu konserinde; 70'ler 80'ler ve 90'ların Anadolu Rock Müziği'nin temsilcileri olan rahmetli Barış Manço ile Cem Karaca ve Erkin Koray, ayrıca İskender Doğan, 3 Hürel, MFÖ gibi değerli sanatçıların şarkıları seslendirilecek. - KOCAELİ

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Anadolu Rock, Kocaeli, Konser, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Usta Çı'rock' grubu ilk konserini veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Usta Çı'rock" grubu ilk konserini veriyor - Son Dakika
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