Üstadlara saygı konseri - Son Dakika
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Üstadlara saygı konseri

05.03.2022 12:26

Üstadlara saygı konseri Kilis Kent Konseyi tarafından kısa süre önce hayatını kaybeden Devlet Sakatçısı Alaeddin Yavaşca ile üstatlar anasına saygı konseri düzenlendi.

Üstadlara saygı konseri

KİLİS - Kilis Kent Konseyi tarafından kısa süre önce hayatını kaybeden Devlet Sakatçısı Alaeddin Yavaşca ile üstatlar anasına saygı konseri düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören konserde Aralık ayında hayatını kaybeden Kilisli Devlet Sanatçısı Sakatçısı Alaeddin Yavaşca ile üstat sanatçılara saygı konserinde, sanatçılar ayakta alkışlandı.

Üstadlara saygı konseri
Üstadlara saygı konseri
Üstadlara saygı konseri

YORUMLAR
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Kent Konseyi, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üstadlara saygı konseri - Son Dakika


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