Uyuşturucu ile Mücadelede Eğitim

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Aydın Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu 'Uyuma' projeleri çerçevesinde eğitim verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM (Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) Büro Amirliği tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu 'Uyuma' projeleri çerçevesinde, Aydın Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılımı ile hastane konferans salonunda eğitim gerçekleştirildi.

Annelerin çocuklarını en iyi tanıyan ve takip eden kişi olduğuna değinilen sunumda, uyuşturucu ile mücadelede annelere büyük görevler düştüğüne işaret edildi. Seminerin sonunda narkotik ekipleri, katılımcıların sorularını yanıtladı. - AYDIN