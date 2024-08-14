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Uyuşturucu taciri tutuklandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek veya ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektifleri ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Acıgöl ilçesinde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etmek veya Ticaretini Yapmak' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.