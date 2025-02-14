Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl, bölgede etkili olan soğuklar sonrası buz tuttu.
Bin 90 rakımlı doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl'ün büyük bölümü hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından donarken, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. Uzungöl'ün donmuş hali havadan dron ile görüntülendi. - TRABZON
Son Dakika › Yerel › Uzungöl Buzla Kaplandı - Son Dakika
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