Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

04.04.2022 23:07
Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açarak çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açarak çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Akbıyık, Bulak Mahallesi'nde ikamet eden 5 nüfuslu Muammer Engin Akın isimli vatandaşın evine konuk oldu. Sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği aileyle birlikte iftar yaparak sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Akbıyık'a Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu'da eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı
Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı
Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

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Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı - Son Dakika


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