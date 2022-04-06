Vali Akbıyık Ramazan gecelerine katıldı - Son Dakika

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, gece geç saatler kadar kent merkezinde dolaşan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, ile birlikte çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek aynı masalarda çay içip sohbet ettiler. Vatandaşlarla birlikte çay içen Vali Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilendi. Kent merkezinde kurulu bulunan masaları tek tek dolaşan Vali Akbıyık, ailelerin sorun ve sıkıntılarını da yakında ilgilenerek not aldı. Birçok vatandaş ise aileleri ile Vali Akbıyık ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Huzur ve güven ortamının sağlandığı ilde vatandaşların gece geç saatlere kadar dışarıda eğlendiğini ifade eden Vali Akbıyık, Ramazan gecelerine katılarak vatandaşlarla beraber sohbet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Adım attığı her noktada vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Vali Akbıyık, vatandaşlarla tek ilgilendi. Vali Akbıyık ve protokol üyelerinin sürekli halkla iç içe olmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyen vatandaşlar ise bu duyarlı davranıştan dolayı Vali Akbıyık ve beraberindeki ekibine teşekkür ettiler. - HAKKARİ