Vali Akbıyık, şehit ailesinin evinde iftarını açtı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, şehit ailesinin evinde iftarını açtı

13.04.2022 00:15
Vali Akbıyık, şehit ailesinin evinde iftarını açtı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Ramazan ayında farklı ortamlarda iftar açarak vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Vali İdris Akbıyık, şehit İlhan Engin ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Vali Akbıyık, şehidin ailesiyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Akbıyık'a Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür'ü Salih Kaya'da eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, şehit ailesinin evinde iftarını açtı

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İLHAN ENGİN, Hakkari, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık, şehit ailesinin evinde iftarını açtı - Son Dakika


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