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Vali Aksoy, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle birlikte izledi - Son Dakika

Vali Aksoy, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle birlikte izledi

16.02.2022 16:22
Vali Aksoy, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle birlikte izledi

Aydın Valiliği, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle buluşturdu.

Aydın Valiliği, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle buluşturdu.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada Şehit olan Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yokluktan şehitliğe giden hayat hikayelerinin anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Aydın'da gösterime girdi.

Aydın Valiliği'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Aydın Lisesi ve Aydın Fen Lisesi'nden 30'ar öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrenci Vali Sayın Hüseyin Aksoy ile birlikte "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Etkinliğin devamı olarak bu hafta içerisinde il genelinde 10 farklı ilçede toplamda 2 bin öğrenci Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Söke ilçelerindeki sinema salonlarında "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek. - AYDIN

Vali Aksoy, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini öğrencilerle birlikte izledi
Vali Aksoy, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini öğrencilerle birlikte izledi

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Eren Bülbül, Trabzon, Şehit, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini öğrencilerle birlikte izledi - Son Dakika


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