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Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi - Son Dakika

Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi

06.02.2022 11:41
Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Mersin Valiliği döneminde itibaren yakın korumalığını yapan Kudrettin Lafçı'nın oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Mersin Valiliği döneminde itibaren yakın korumalığını yapan Kudrettin Lafçı'nın oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile birlikte 16 yıldır yakın korumalığını yapan Kudrettin Lafçı'yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sevda ve Kudrettin Lafçı'nın oğlu Tuncer, yaşamını Özlem ve Necati Karabağ çiftinin kızı Selin Ay ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Mersin Valiliği görevimden itibaren 16 yıldır yakın korumam olarak görev yapan Polis Memuru Kudrettin Lafçı'nın değerli evladı Tuncer ile Selin Ay'ın nikah törenine katılarak şahitlik yapmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Gençleri tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dilerim" paylaşımında bulundu.

Düğüne Aksoy çiftinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Macit Ercan da hazır bulunurken, davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. - AYDIN

Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi
Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi
Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi
Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi
Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi

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Mersin Valiliği, Hüseyin Aksoy, Evlilik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy nikah şahidi oldu, mutluluklar diledi - Son Dakika


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