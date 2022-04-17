Vali Aksoy yetim çocukları ağırladı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde yaşayan yetim çocuklar ile iftarda bir araya geldi.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilen iftar programları da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Dünya Yetimler Günü'nde Aydın Valiliği tarafından il genelinde yaşayan yetim çocuklar için iftar yemeği verildi. Aydın'da ikamet eden yetim çocuklar ile iftar yemeğinde bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gerçekleştirilen organizasyonda Vali Aksoy'u eşi Hülya Aksoy da yalnız bırakmazken, organizasyona kurum müdürleri ile yetim aileleri katıldı. - AYDIN