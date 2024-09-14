Vali Ali Çelik, Hakkari'deki Asfalt Çalışmalarını Denetledi

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Vali Ali Çelik, asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, belediye tarafından çevre yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Refüj taşlarının kaldırılmasıyla birlikte kaldırım düzeltme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yolun asfaltlama işlemlerini de denetmeyen Vali Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra çevre yolu esnafı ile bir süre sohbet etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Ali Çelik, "VEDAŞ ve Telekom'a hatların yer altına çekilmesiyle birlikte asfalt çalışmaları da başladı. Bisiklet yolunu kaldırarak çevre yolunu daha da genişlettik. 1,5 kilometre gidiş, 1,5 kilometre gidiş olmak üzere 3 kilometrelik gidiş gelişi olan yol yeniden asfaltlanarak pürüzsüz bir yol haline getirdi. 18 gündür devam eden çalışmalar inşallah kısa sürede sona erecek" dedi.

Vali Çelik'e Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ve teknik elemanlar eşlik etti.