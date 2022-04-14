Vali Ali Çelik: "İRAP eylemlerinin sahadaki uygulamasını takip edelim" - Son Dakika
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Vali Ali Çelik: "İRAP eylemlerinin sahadaki uygulamasını takip edelim"

14.04.2022 15:40
Vali Ali Çelik: "İRAP eylemlerinin sahadaki uygulamasını takip edelim"

2022 yılı birinci dönem yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın öncelikli gündem maddesi İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) oldu.

2022 yılı birinci dönem yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın öncelikli gündem maddesi İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) oldu. İRAP eylem planlarının uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğine vurgu yapan Vali Ali Çelik, "Afetler hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Eylemlerin sahada uygulamasını takip etmeliyiz." dedi.

Kütahya'nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2022 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda; İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) mevcut durumu, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, 2022 yılı birinci dönem yatırımları, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2022 yılının ilk 3 ayında il genelinde 516 kamu yatırım projesi yer aldığını kaydeden Vali Ali Çelik, "2022 yılında uygulanan projeler için toplam 2 milyar 93 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve 2022/1. dönemde 172 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 8,3'e tekabül etmektedir. Projelerden 43'ü tamamlanmış, 58'i ihale aşamasında, 259'u devam etmekte, 153 adedine ise henüz başlanmamış olup 3 adedi tasfiye edilmiştir" dedi.

2022 yılının ilk 3 ayının değerlendirilmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ahmet Ali Artun, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında katılımcılara sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: İRAP eylemlerinin sahadaki uygulamasını takip edelim

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Türk Lirası, Yatırım, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ali Çelik: 'İRAP eylemlerinin sahadaki uygulamasını takip edelim' - Son Dakika


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