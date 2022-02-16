Vali Arslantaş: "Vakaları önceden tespit edeceğiz" - Son Dakika

Bağımlılık ve şiddetle mücadele kapsamında Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında vaka tespit toplantısı gerçekleşti. Vali Arslantaş, "Vakaları önceden tespit edeceğiz" dedi.

Vali Ali Arslantaş, kentte risk durumlarının önceden tespit edilerek vaka bazlı yürütülen güvenlik hizmetleri ve yapılan çalışmaların ele alındığı vaka tespit toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Burdur genelinde risk durumlarının önceden tespit edilerek vaka bazlı suç ve suçluyla mücadelede iş birliği sağlanarak telafisi güç olan zararların önlenmesini sağlamak için yapılması gereken çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek karara bağlandı. Vakaların önceden tespit edileceğini belirten Vali Arslantaş, "Devletimizin şefkatli elinin ve güler yüzünü daha çok hissettirilerek, sosyal devlet anlayışı gereğince vatandaşların güvenlikli çevrede yaşam haklarını koruyarak tespit edilen bireylerin topluma kazandırmaları hedefliyoruz" dedi. - BURDUR