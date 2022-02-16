Üye Girişi
Vali Arslantaş: "Vakaları önceden tespit edeceğiz" - Son Dakika

Vali Arslantaş: "Vakaları önceden tespit edeceğiz"

16.02.2022 16:20
Vali Arslantaş: "Vakaları önceden tespit edeceğiz"

Bağımlılık ve şiddetle mücadele kapsamında Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında vaka tespit toplantısı gerçekleşti.

Bağımlılık ve şiddetle mücadele kapsamında Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında vaka tespit toplantısı gerçekleşti. Vali Arslantaş, "Vakaları önceden tespit edeceğiz" dedi.

Vali Ali Arslantaş, kentte risk durumlarının önceden tespit edilerek vaka bazlı yürütülen güvenlik hizmetleri ve yapılan çalışmaların ele alındığı vaka tespit toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Burdur genelinde risk durumlarının önceden tespit edilerek vaka bazlı suç ve suçluyla mücadelede iş birliği sağlanarak telafisi güç olan zararların önlenmesini sağlamak için yapılması gereken çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek karara bağlandı. Vakaların önceden tespit edileceğini belirten Vali Arslantaş, "Devletimizin şefkatli elinin ve güler yüzünü daha çok hissettirilerek, sosyal devlet anlayışı gereğince vatandaşların güvenlikli çevrede yaşam haklarını koruyarak tespit edilen bireylerin topluma kazandırmaları hedefliyoruz" dedi. - BURDUR

Vali Arslantaş: Vakaları önceden tespit edeceğiz
Vali Arslantaş: Vakaları önceden tespit edeceğiz

YORUMLAR
500

Burdur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Arslantaş: 'Vakaları önceden tespit edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:49 Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi! 35 yıl hapsi istendi
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Arslantaş: "Vakaları önceden tespit edeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement