Vali Aslan\'dan Kariyer Günleri

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Anadolu lisesinin düzenlediği Kariyer Günlerinin konuğu oldu. Aslan öğrencilere, " Neşet Ertaş'ın dediği gibi Aşk ile koşan yorulmaz" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Onların hayallerini, sorularını dinleyen Aslan, "Türkülerle süslenen, gönüllerimize dokunan bir kariyer söyleşisi gerçekleştirdik. Kızımın da öğrencisi olduğu okulda, onun dilinden kendi özgeçmişimi dinlemek, bana tarifsiz bir duygu yaşattı. Gençlerimizin gözlerinde gördüğüm umut ve kararlılıkla geleceğe dair inancım bir kez daha tazelendi. Kıymetli gençler; her başarının ardında verilmiş emekler, yürünmüş patikalar, aşılmış dağlar vardır. Hayat yolunda azimle yürüyen, emek veren gençlerimize güvenimiz tam. Benim Anadolu'nun ümmi filozofu diye tanımladığım Neşet Ertaş'ın dediği gibi Aşk ile koşan yorulmaz" ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda öğrenciler Vali Selçuk Aslan ile hatıra fotoğrafı çekildiler. - DÜZCE