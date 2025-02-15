Vali Aslan\'dan Modern Adliye Ziyareti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı modern bir görünüme kavuşan adliyede ağırladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti. Vali Aslan ziyareti sırasında yeni düzenlemeyle birlikte modern bir görünüme kavuşan vatandaşların işlerini kısa ve kolay yoldan tamamlanmasını sağlayan ön büroların işleyişleri hakkında personellerden bilgiler aldı.

Adliye personeliyle de bir süre sohbet eden Selçuk Aslan, Başsavcı Yasin Emre ve personele çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE