Vali Aslan'dan Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Vali Aslan'dan Tıp Bayramı Kutlaması

Vali Aslan\'dan Tıp Bayramı Kutlaması

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı ve önemini vurguladı.

14.03.2025 12:23
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Düzce Valisi Selçuk Aslan bir canı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmakla eşdeğer olduğu bilinciyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bir toplumun gelişmesi ve refahı için kaliteli bir sağlık sisteminin olmazsa olmazlar arasında yer aldığının savunan Vali Selçuk Aslan 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajında "Ülkemizde, devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde hayata geçirilen modern hastaneler ve sağlık hizmetleri, değerli sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarıyla bir araya gelerek ülkemizi sağlık alanında önemli bir konuma taşımaktadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla birlikte insan hayatının kıymetini her zaman en üst düzeyde tutmaktadır. Onlar, bir canı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmakla müsavi olduğunu bildikleri için, gündüz ve gece fark etmeksizin fedakarca çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarımızın değerli hizmetleri için içten bir minnet duymaktayız. Bu vesileyle, ülkemizde tıp eğitiminin yıldönümünde 1919'da işgal altındaki İstanbul'da, mekteb-i tıbbiye öğrencilerinin Tıbbiyeli Hikmet önderliğindeki vatanperver davranışlarını saygıyla yad ederken; insani değerleri her zaman önde tutan, çetin şartlarda bile özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aslan'dan Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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