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Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika

Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi

13.02.2022 09:02
Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi

DÜZCE (İHA) – Çerkez Taşköprü köyünü ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, hem vatandaşları dinledi hem de çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

DÜZCE (İHA) – Çerkez Taşköprü köyünü ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, hem vatandaşları dinledi hem de çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Düzce'de köy ziyaretlerini sürdüren Vali Cevdet Atay'ın son durağı Çerkez Taşköprü köyü oldu. Vatandaşlarla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Vali Atay; sorun, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda birim müdürlerine talimatlar veren Atay, daha sonra çocuklarla bir araya gelerek; çeşitli hediyeler takdim etti. - DÜZCE

Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi
Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi
Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi

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Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Atay, hem vatandaşı dinledi hem de çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika
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