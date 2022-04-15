Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika
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Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

15.04.2022 10:05
Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, iftar sonrasında vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve önerileri dinliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, iftar sonrasında vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve önerileri dinliyor.

Vali Cevdet Atay, aile ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Atay, Aile ve Sosyal hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Ali Sat ile birlikte iftar sonrasında ilk olarak Kıbrıs Gazisi Recep Seyhan Argun'u ziyaret etti. Vali Atay, daha sonra SMA Hastası Muhammed Yiğit Tezcan'ı, ardından da evde eğitim gören ilkokul öğrencisi Sena Yeşilyurt ve ailesini ziyaret etti. Ailelerin Ramazan ayını tebrik eden Vali Atay, talep ve önerileri dinledi. - DÜZCE

Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor
Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor
Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor
Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

YORUMLAR
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Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı Engelli ve ailelerine maddi destek Engelli ve ailelerine maddi destek

İl Sağlık Müdürü, Ercan öztürk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor - Son Dakika


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