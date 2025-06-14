Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından ve üstün gayretlerinden dolayı Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirlerine başarı belgesi takdim etti.
Vali Aydoğdu, başarı belgesi takdiminde bulunduğu vali yardımcıları ve birim amirlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Vali Aydoğdu'dan Başarı Belgeleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?