Vali Aydoğdu\'dan Başarı Belgeleri

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından ve üstün gayretlerinden dolayı Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirlerine başarı belgesi takdim etti.

Vali Aydoğdu, başarı belgesi takdiminde bulunduğu vali yardımcıları ve birim amirlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN