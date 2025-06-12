Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişerek Erzincan'dan ayrılacak olan Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nu kabul etti.
İl ve ilçelerde yaptıkları hizmetleri için mülki idare amirlerine teşekkür eden Vali Hamza Aydoğdu, yeni görev yerlerinde de kendilerine başarılar diledi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Vali Aydoğdu'dan Kaymakamlara Veda - Son Dakika
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