Vali Aydoğdu'dan Kaymakamlara Veda - Son Dakika
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Yerel

Vali Aydoğdu'dan Kaymakamlara Veda

Vali Aydoğdu\'dan Kaymakamlara Veda
12.06.2025 08:48
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Erzincan Valisi Aydoğdu, değişen kaymakamlarla vedalaştı ve yeni görevlerinde başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişerek Erzincan'dan ayrılacak olan Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nu kabul etti.

İl ve ilçelerde yaptıkları hizmetleri için mülki idare amirlerine teşekkür eden Vali Hamza Aydoğdu, yeni görev yerlerinde de kendilerine başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu'dan Kaymakamlara Veda - Son Dakika

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