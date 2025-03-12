Vali Aydoğdu, Jandarma ile Sahur Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile birlikte sahur yaptı.

Vali Aydoğdu'ya sahur programında İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ve üniversiteli gençler eşlik etti.

Milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman jandarmalara teşekkür eden Vali Aydoğdu, askerlere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - ERZİNCAN