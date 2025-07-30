Vali Aydoğdu: "Siz, devletimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız" - Son Dakika
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Yerel

Vali Aydoğdu: "Siz, devletimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız"

Vali Aydoğdu: "Siz, devletimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız"
30.07.2025 07:35  Güncelleme: 07:37
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il merkezindeki mahalle muhtarları ve merkeze bağlı beldelerin muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek, "Bu şehrin nabzını en iyi sizler tutuyorsunuz. Mahalle mahalle, sokak sokak; kimin derdi ne, kimin ne üzüntüsü, ne problemi var, siz biliyorsunuz.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il merkezindeki mahalle muhtarları ve merkeze bağlı beldelerin muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek, "Bu şehrin nabzını en iyi sizler tutuyorsunuz. Mahalle mahalle, sokak sokak; kimin derdi ne, kimin ne üzüntüsü, ne problemi var, siz biliyorsunuz. Çünkü siz; devletimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız" dedi.

Vali Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine çözüm için talimat verdi.

Makamların millete tepeden bakma yeri olmadığını belirten Aydoğdu, şehrin güzelliklerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıyı bürokratik ve ritüel bir toplanma değil, kardeşlik meclisi olarak gördüğünü ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bakın, sokaktaki insan önce her adımda, sonra ses tonunda, en çok gözünde devleti ve bizi görmek ister. Bu yüzden ne karar alırsak alalım, hangi uygulamayı yaparsak yapalım, hangi hizmeti yaparsak yapalım, vicdan süzgecinden geçirmeden imza atmayacağız. Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir. Siz kıymetli muhtarlarımızdan bizim beklentimiz şudur. Bizim gözümüz, kulağımız sizlersiniz ama aynı zamanda siz bizim kalbimiz, yol arkadaşımızsınız. Vatandaşlarımızla aramızdaki köprü, yürekten bir bağsınız sizler. Her bir talebi ciddiyetle ele alıp çözüm için birlikte hareket edeceğiz. Unutmayalım ki, bizler çözüm makamıyız. Bahane değil, birlikte mutlak suretle bir çare üretmek zorundayız."

Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Kibirle değil, tevazuyla hareket edeceğiz. Kapımızı kapatmayacağız, gönlümüzü de kapatmayacağız. Millete hizmet etmek, Cenabıallah'ın bir insana verdiği en büyük şereftir. Bu şehirde, bu şerefi hakkıyla taşıyan herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her adımımızda adalet, her sözümüzde merhamet, her işimizde bereket ihsan etsin." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu: 'Siz, devletimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız' - Son Dakika

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