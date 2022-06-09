Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı - Son Dakika
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Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı

09.06.2022 09:14
Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Göktepe kırsal mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerle birlikte çapa yaptı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Göktepe kırsal mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerle birlikte çapa yaptı.

Vali Salih Ayhan, Göbeklitepe programı sonrası pamuk tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti. Tarlada çapa yapan işçilerin taleplerini dinleyen Vali Ayhan, Türkiye'de tarımsal üretimin lider şehirlerinden birinin Şanlıurfa olduğunu söyledi. Pamuğun üretimi ile ilgili bilgiler de alan Vali Ayhan, "Tarımda pamuk ve fıstık gibi üretimde lider ürünlerimizi Şanlıurfamız için sanayide markalaştırmalıyız. Bunun çabası içerisinde olacağız ve projeler geliştireceğiz" dedi.

Vali Ayhan, ziyaretinin ardından çocuklara hediyeler vererek gün içerisindeki programlarını sürdürdü. - ŞANLIURFA

Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı
Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı
Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı
Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı

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Kaynak: İHA

Göbeklitepe, Salih Ayhan, Şanlıurfa, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ayhan, tarım işçisi gibi çalıştı - Son Dakika

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