Amasya Valisi Önder Bakan, ziyaretine gelen TEMA Vakfı gönüllüsü minik öğrencilerle cep telefonuyla özçekim yaptı. Vali Bakan, fotoğrafı "Yavru TEMA'cılar, yeşil vatanın bekçileri" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Vakfın Amasya temsilcisi Fazlı Özveren'den sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Vali Bakan, çevre bilinci konusunda tavsiyelerde bulunduğu minik öğrencilere ziyaretin sonunda hediyeler verdi.
Vali Bakan'a ziyaretin anısına fidan hediye edilen ziyarete, TEMA temsilci yardımcısı Orhan Bol ve Öğretmen Duygu Kaplan da katıldı. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Vali Bakan'dan Minik TEMA'cılara Ziyaret - Son Dakika
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