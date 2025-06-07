Vali, Bayramda Öğrencileri Unutmadı

Bayramda evine gidemeyen öğrencilerle bir araya geldi

BİLECİK - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bayramı ailelerinden uzakta geçiren öğrencilerle kahvaltı programında buluştu.

Aile sıcaklığından uzak kalan gençlere yalnız olmadıklarını hissettirmek, bayram coşkusunu ve manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlenen programda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının önemi bir kez daha vurgulandı.

Vali Sözer, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Devlet, yalnız bırakmayan şefkatli bir eldir. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, her zaman yanınızdayız," ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, gençler tarafından memnuniyetle karşılanırken, program sıcak ve samimi bir atmosferde sona erdi.