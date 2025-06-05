Vali Cahit Çelik: "Bayramlar, Birlik ve Beraberliğimizin Güçlü Bir Sembolüdür"

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

Milletçe toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna bir döneme girildiğini belirten Vali Çelik, Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi yüce değerlerin yaşatılmasına vesile olduğunu vurgulayan Vali Çelik açıklamasında şunları söyledi; "İçinde bulunduğumuz bayram günleri, yardımlaşmanın arttığı, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye çıktığı zamanlardır. Bu özel günleri; kardeşlik hukukunu pekiştirmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve manevi değerlerimizi diri tutmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kıymetli vatandaşlarım; bayram sevincinin burukluğa dönüşmemesi adına, özellikle trafik kurallarına uymanızı, yolculuklarınızda dikkatli olmanızı ve hem kendi can güvenliğinizi hem de sevdiklerinizin huzurunu riske atacak davranışlardan kaçınmanızı önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Niğdeli hemşerilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE