Vali Çalgan'dan Yeni Yıl Ziyaretleri - Son Dakika
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Vali Çalgan'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Vali Çalgan\'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni yıl öncesi görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, 2025 yılı için huzur ve güven dileklerini iletti. Vali, sağlık çalışanları ve çocuk evlerini de ziyaret ederek, yeni yıl kutlamalarında bulundu.

31.12.2024 21:20  Güncelleme: 21:22
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Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim AŞGIN, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Alb. Cem Daharlı, yeni yıl öncesinde görev başında olan ekipleri ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni yıl tedbirleri çerçevesinde görev yapan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Ziyaretlerde Vali Çalgan'a, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Alb. Cem Daharlı da eşlik etti. Ziyaretler, Ankara-Çorum karayolunda bulunan İl Jandarma Komutanlığı kontrol noktasından başladı. Jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayan Vali Çalgan, "İnşallah yarın yeni bir yıla başlıyoruz. Aynı görev anlayışıyla vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için, emniyet ve asayişin sağlanması için çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla 2025 yılının başta size, ailelerinize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2025 yılında huzur ve asayişin tam olduğu, kazasız, belasız huzurla görev yapacağımız bir yıl diliyorum" dedi.

ValiAli Çalgan, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 0-18 Yaş Çocuk Evlerini ziyaret ederek çocukların yeni yıl sevincine ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çalgan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın tarafından kurum hakkında bilgi verildi.

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın ile beraberindekiler, yeni yıl ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)ile devam etti. Yürütülen çalışmalar ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif DEMİRAL'dan bilgi alan Vali Çalgan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve GAMER çalışanlarının yeni yılını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Çalgan, görevi başındaki sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Sağlık personeline huzur dolu bir yıl dileyen Çalgan, hastanede tedavi gören hastaların da yeni yılını kutlayarak, geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletti. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasının halkın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Çalgan, "Toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimize ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl ziyaretleri kapsamında Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Çalgan, "2024 yılını hepinizin titiz vazife anlayışı sayesinde, size ihtiyaç olduğunda en kısa sürede gitmek suretiyle hasarsız, kazasız, belasız atlattık. Sizler riskli bir iş yapıyorsunuz. Sizin can güvenliğiniz de çok önemli. Allah hepinizi korusun. Bugüne kadar yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. 2025 yılında da yapacağınız çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Vali çalan daha sonra Bölge Trafik Müdürlüğü Uygulama noktası ziyaret etti. Görevli personelin yeni yılını kutladı.

Yılbaşı gecesinin Çorum genelinde huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde geçmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Çalgan, 2025 yılının Çorum'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesi, yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olması temenni etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Ali Çalgan, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çalgan'dan Yeni Yıl Ziyaretleri - Son Dakika

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