Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Yılbaşı Öncesi Görev Başındaki Ekipleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Yılbaşı Öncesi Görev Başındaki Ekipleri Ziyaret Etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte yılbaşı öncesi emniyet, sağlık ve acil durum ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu. Ziyaretler sırasında çalışanların fedakarca hizmetleri takdir edildi.

01.01.2025 00:15  Güncelleme: 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, yılbaşı öncesi ekipleri yalnız bırakmadı

ÇORUM - Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim AŞGIN, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Alb. Cem Daharlı, yeni yıl öncesinde görev başında olan ekipleri ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni yıl tedbirleri çerçevesinde görev yapan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Ziyaretlerde Vali Çalgan'a, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Alb. Cem Daharlı da eşlik etti. Ziyaretler, Ankara-Çorum karayolunda bulunan İl Jandarma Komutanlığı kontrol noktasından başladı. Jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayan Vali Çalgan, "İnşallah yarın yeni bir yıla başlıyoruz. Aynı görev anlayışıyla vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için, emniyet ve asayişin sağlanması için çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla 2025 yılının başta size, ailelerinize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2025 yılında huzur ve asayişin tam olduğu, kazasız, belasız huzurla görev yapacağımız bir yıl diliyorum" dedi.

ValiAli Çalgan, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 0-18 Yaş Çocuk Evlerini ziyaret ederek çocukların yeni yıl sevincine ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çalgan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın tarafından kurum hakkında bilgi verildi.

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın ile beraberindekiler, yeni yıl ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)ile devam etti. Yürütülen çalışmalar ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif DEMİRAL'dan bilgi alan Vali Çalgan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve GAMER çalışanlarının yeni yılını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Çalgan, görevi başındaki sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Sağlık personeline huzur dolu bir yıl dileyen Çalgan, hastanede tedavi gören hastaların da yeni yılını kutlayarak, geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletti. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasının halkın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Çalgan, "Toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimize ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl ziyaretleri kapsamında Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Çalgan, "2024 yılını hepinizin titiz vazife anlayışı sayesinde, size ihtiyaç olduğunda en kısa sürede gitmek suretiyle hasarsız, kazasız, belasız atlattık. Sizler riskli bir iş yapıyorsunuz. Sizin can güvenliğiniz de çok önemli. Allah hepinizi korusun. Bugüne kadar yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. 2025 yılında da yapacağınız çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Vali çalan daha sonra Bölge Trafik Müdürlüğü Uygulama noktası ziyaret etti. Görevli personelin yeni yılını kutladı.

Yılbaşı gecesinin Çorum genelinde huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde geçmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Çalgan, 2025 yılının Çorum'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesi, yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olması temenni etti.

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yerel Haberler, Ali Çalgan, Politika, Güvenlik, Yılbaşı, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Yılbaşı Öncesi Görev Başındaki Ekipleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Yılbaşı Öncesi Görev Başındaki Ekipleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.