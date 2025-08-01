Vali Çelik, Kadın Girişimcileri Ziyaret Etti

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Hasaköy Üreten Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kooperatif bünyesinde üretim faaliyetlerini sürdüren kadınlarla sohbet eden Vali Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çeken Vali Çelik, üretime katkı sunan kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında üretim süreçleri, kooperatifin mevcut yapısı ve karşılaşılan sorunlar hakkında istişarelerde bulunulurken, kadınların üretim kapasitelerinin artırılması, kooperatifin daha etkin hale getirilmesi ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi yönünde fikir alışverişi yapıldı.

Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kırsalda kadınların üretim sürecine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla gerçekleşen ziyarette Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik, kooperatif üyelerinin el emeği ürünlerini inceleyerek emeği geçen kadınlara teşekkür etti. - NİĞDE