Vali Çelik: "Takibi yapılan bağımlı bireylerde kadına şiddet oranı yüzde 70 azaldı" - Son Dakika
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Vali Çelik: "Takibi yapılan bağımlı bireylerde kadına şiddet oranı yüzde 70 azaldı"

16.04.2022 11:40
Vali Çelik: "Takibi yapılan bağımlı bireylerde kadına şiddet oranı yüzde 70 azaldı"

Alkol, madde ve kumar bağımlılığının şiddeti tetiklediğini kaydeden Kütahya Valisi Ali Çelik, bağımlılığın tedavisiyle aile içi ve kadına yönelik şiddetin önemli ölçüde önüne geçildiğini söyledi.

Alkol, madde ve kumar bağımlılığının şiddeti tetiklediğini kaydeden Kütahya Valisi Ali Çelik, bağımlılığın tedavisiyle aile içi ve kadına yönelik şiddetin önemli ölçüde önüne geçildiğini söyledi.

Takip edilen 150 şiddet vakasının faillerinin bağımlı bireyler olduğunun altını çizen Vali Çelik, "150 vakada; vaka bazlı analiz, takip sistemi, zorunlu tedaviyle şiddet oranı yüzde 70 azaldı" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Yeşilay Kütahya Şubesinin çay davetini geri çevirmedi. Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığındaki iftarın ardından Yeşilay yönetimi ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Vali Ali Çelik'in Yeşilay ziyaretindeki gündemi aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ile bağımlılıkların şiddet davranışı üzerindeki etkisi oldu.

"Şiddet öyküsü bağımlılıkla birleşiyor"

Şiddetin ortaya çıkmasını tetikleyen en önemli etkenin bağımlılıklar olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, "Her hafta yaptığımız aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantılarımızda yakinen takip ettiğimiz şiddet öyküsüyle bağımlılık öyküsünün birleştiği 150'ye yakın şiddet faili erkek var. Zorunlu tedavi ve diğer tedavi yöntemleri de uygulandığında takibini yaptığımız 150 vakada kadına şiddetin yüzde 70 civarında azaldığını gördük. Periyodik olarak sağlık tedbiri kararları aldırıp şiddet faillerinin psikiyatrist ve psikologlarla görüşmelerini sağlıyoruz. YEDAM da bu işin bir parçası. Yeşilay'ın bu anlamda gayretine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Bağımlılıktan kurtulmaya ikna ettiğiniz her insan sayısı çok değerli"

Yeşilay'ın kadın gönüllülerine KADES uygulamasını indirip indirmediklerini de soran Vali Çelik, "Bazen çok talihsiz olaylarla karşı karşıya kalınabiliyor. Duamız, temennimiz bu tarz olayların yaşanmaması ama hayatın gerçekliği içinde zorluklar var. Dolayısıyla KADES'i telefonlarınıza indirir, teşvik de ederseniz çok mutlu oluruz" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay gönüllülerinin özellikle de gençlerin örnek rol model olmalarının önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Gençlerimizin akranlarına vereceği tavsiye ve desteklerin madde bağımlılığıyla mücadelede daha değerli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla gençlerimizin üniversitelerde, liselerde üstleneceği rol modellik ve tavsiyeler çok değerli. Bireysel bir başarı yok bu işin sonunda, elde ettiğiniz her kazanım toplum yararına. Ulaştığınız, dokunduğunuz, bağımlılıktan kurtulmaya ikna ettiğiniz her insan sayısı çok değerli" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Vali Çelik: Takibi yapılan bağımlı bireylerde kadına şiddet oranı yüzde 70 azaldı

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Jandarma, Yeşilay, Kütahya, Alkol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çelik: 'Takibi yapılan bağımlı bireylerde kadına şiddet oranı yüzde 70 azaldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Çelik: "Takibi yapılan bağımlı bireylerde kadına şiddet oranı yüzde 70 azaldı" - Son Dakika
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