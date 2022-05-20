Vali Çiçek hızlı başladı - Son Dakika
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Vali Çiçek hızlı başladı

20.05.2022 11:54
Vali Çiçek hızlı başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki görevine başlar başlamaz üst üste ziyaretler gerçekleştirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki görevine başlar başlamaz üst üste ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği'nden Kayseri Valiliği'ne atanan Vali Gökmen Çiçek, 18 Mayıs tarihinde kentteki görevine başladı. Şehirdeki görevine başlayan Vali Çiçek, ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler çerçevesinde şehit aileleri ile görüşen, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileyen Vali Çiçek, kent esnafını da ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafını gezerek vatandaşlarla görüşen Vali Çiçek, vatandaşlarla bol bol fotoğraf da çektirdi. - KAYSERİ

Vali Çiçek hızlı başladı
Vali Çiçek hızlı başladı
Vali Çiçek hızlı başladı
Vali Çiçek hızlı başladı
Vali Çiçek hızlı başladı
Vali Çiçek hızlı başladı
Vali Çiçek hızlı başladı

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Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti Vali Gökmen Çiçek'ten Sandıklı'ya veda ziyareti
Kaynak: İHA

Valiler Kararnamesi, Gökmen Çiçek, Karahisar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek hızlı başladı - Son Dakika


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