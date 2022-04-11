Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı - Son Dakika
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Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

11.04.2022 12:33
Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, iftarını öğrenciler ile birlikte yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, iftarını öğrenciler ile birlikte yaptı.

Vali Çiçek, hafta sonu iftarını öğrencilerin yoğunlukta olduğu Erenler Mahallesi'nde açtı. İftar programına Vali Çiçek'e eşi Sümeyra Çiçek İkmaL ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve eşi Fatma Alp ve protokol üyeleri de eşlik etti. Mahallede kurulan iftar çadırında orucunu açan Vali Çiçek, iftarın ardından öğrenciler ile bol bol sohbet ederek, öğrencilerin isteklerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı
Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı

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Gökmen Çiçek, Karahisar, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek iftarını öğrenciler ile yaptı - Son Dakika


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