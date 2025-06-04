Vali Çiçek, Mezuniyet Davetine Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali olmak istediğini söyleyerek mezuniyetine davet eden Bulut'un mezuniyetine katıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Derebentbaşı İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek'i okulun tek mezunu olan ve vali olmak istediğini söyleyen Bulut Şimşek mezuniyetine davet etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Bulut'un davetine katılarak Bulut'un kep attığı tek kişilik mezuniyette öğrencilerle bir araya geldi. - KAYSERİ